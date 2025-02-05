«Слишком много рассказал»: Никита Михалков сообщил о звонке от «уважаемых людей»

Режиссер Никита Михалков сообщил, что получил звонок от «уважаемых людей». Оказалось, что им не понравились его слова про современную детскую литературу. Подробности он раскрыл в своем проекте «БесогонТВ».

По словам Михалкова, критику получил выпуск программы «Пока не Познер», где высказывал свою точку зрения глава Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов. Он отмечал, что в Союзе были отобраны для исследования 930 книг, и члены совета пришли в ужас от того, что предлагают читать детям.

«„Уважаемые люди“ позвонили Никите Михалкову. Слишком много рассказал. И касалось это правды о современной детской литературе. <...> Писали, что это безобразие, это цензура, это ограничение фантазии, это ограничение творческой мысли, это отсутствие свободы слова и так далее. Да и мне после того „Бесогона“ поступали звонки от уважаемых людей, которые говорили мне, что это не так, что это передергивание и что вообще Нилов — человек, который не очень заслуживает доверия», — сообщил режиссер.

После критики Михалков лично ознакомился с книгами, о которых говорил Нилов, и тоже оказался не в восторге. Он отметил, что, в отличие от современной литературы, классические писатели создавали произведения о смыслах жизни, а не физиологических особенностях.

Ранее крестили правнука Никиты Михалкова Михаила.