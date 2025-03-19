Mash: 89-летний актер Василий Ливанов похудел после комы и лечения опухоли

Актер Василий Ливанов похудел и осунулся после комы и лечения опухоли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, сейчас Ливанову прописали белковую диету, чтобы быстрее восстановиться. Врачи регулярно приезжают к нему домой и следят за состоянием, которое стабильно тяжелое. Артист продолжает заниматься с логопедом и восстанавливает речь.

Ранее, как утверждает источник, его вводили в состояние медикаментозной комы, чтобы побороть бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Напомним, в январе у Ливанова диагностировали расстройство кровообращения головного мозга. Несколько суток он пробыл в реанимации.

На данный момент семья 89-летнего Ливанова не комментировала новость о его здоровье.

Ранее Юрий Назаров рассказал, что Ливанов поступил в театральный институт «по блату». Подробности читайте в этой новости.