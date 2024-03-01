SHOT: 76-летнего продюсера Бари Алибасова выписали из больницы

76-летнего продюсера Бари Алибасова выписали из больницы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В феврале 2024 года стало известно о госпитализации Бари Алибасова. Сообщалось, что продюсер находился в тяжелом состоянии. У него возникли проблемы с речью и нарушилась работа правой половины тела. Его самочувствие ухудшилось на фоне перенесенного ишемического инсульта.

Как выяснилось, на сегодняшний день здоровью Бари ничего не угрожает. Продюсера выписали из больницы, и в скором времени он приступит к работе.

Ранее сын Бари Алибасова назвал причиной болезни отца высокую половую активность. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Джиган и Оксана Самойлова заговорили о рождении пятого ребенка. Супруги отметили, что в их доме уже подготовлена комната для нового члена семьи.