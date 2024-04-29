«Почему вы меня хороните?»: Полежайкин из «Папиных дочек» перенес сложную операцию

Михаил Казаков из «Папиных дочек» заявил, что мог не проснуться после операции. Актер рассказал о здоровье изданию Teleprogramma.pro.

В 2020 году Михаил получил серьезную травму ног: врачи прогнозировали, что он навсегда останется в инвалидном кресле. Чтобы актер смог встать на ноги, ему потребовалось несколько операций. Доктора отговаривали его от хирургического вмешательства, предупреждая о смертельном исходе. Казаков подписал «67 бумаг» и взял всю ответственность на себя в случае смерти.

«Когда мне должны были делать первую и самую жесткую операцию, я слышал от врачей: «В этом случае только сорок процентов просыпается». А я отвечал: «Почему вы меня хороните?»», — высказался актер.

Несмотря на перенесенную операцию, Михаил по-прежнему испытывает боль в ногах: каждый шаг дается ему с трудом. При этом звезда «Папиных дочек» не теряет оптимизма. Он считает, что, если человек чувствует боль, значит, он живой.

«Узнал недавно, что пластины, которые мне вставили, сделали под заказ. Зато во мне сейчас столько килограммов металла! Если вдруг случится непростая жизненная ситуация и не будет хватать денег, могу ногу сдать на металл», — пошутил актер.

Ранее сообщалось, что Казаков снялся в кино, несмотря на инвалидность. Михаил вернулся к роли Полежайкина в новом сезоне «Папиных дочек». Подробности читайте в этой новости.