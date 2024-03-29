SHOT: 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

74-летнюю певицу Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В конце марта глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иноагентом. Сейчас проверяются ее источники финансирования, а также провокационные высказывания. После того, как Минюст соберет необходимые данные, в течение 10 дней будет принято решение.

По информации источника, артистку могут признать иноагентом через две недели, 12 апреля. Напомним, что 15 апреля Пугачева отметит 75-летие.

На данный момент Алла Пугачева никак не комментирует сообщения СМИ.

Ранее телеведущая Мария Малиновская назвала певицу Аллу Пугачеву «жабой» и поддержала присвоение статуса иноагента. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Алла Пугачева отказалась подчеркнуть свое единение с народом России.