«Мной теперь человеком не считается»: Малиновская набросилась на Пугачеву и назвала ее жабой

Телеведущая Мария Малиновская назвала певицу Аллу Пугачеву «жабой» и поддержала присвоение статуса иноагента. Знаменитость высказалась в соцсетях после новости о том, что артистка может получить данный статус.

Напомним, что общественник Виталий Бородин объявил о том, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом. По словам Бородина, он получил ответ на свое обращение от Генеральной прокуратуры РФ, которая просит Министерство Юстиции РФ присвоить певице такой статус. Малиновская не осталась в стороне и опубликовала пост с резкой критикой в адрес певицы.

«Не прошло и двух лет, как этой жабе таки решили присвоить статус иноагента. Вы скажете, зачем ты так, Маша, она великая артистка. Я отвечу. Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в «Крокусе» и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается!» – заявила Мария.

Она добавила, что теперь считает Пугачеву «наглым, заносчивым, высокомерным, русофобским животным». Поклонники разделились на два лагеря, некоторые посчитали слова Малиновской слишком жесткими. Они отметили, что не нужно писать так о пожилых людях. Кроме того, они заявили, что Пугачева писала слова соболезнования после теракта, но сделала это в «сторис», которые сгорают через 24 часа.

Ранее мы писали о том, что актер Юрий Назаров поддержал призыв признать Аллу Пугачеву иноагентом и отметил, что «давно пора» было это сделать.