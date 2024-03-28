Mk.ru: Алла Пугачева отказалась подчеркнуть свое единение с народом России

Алла Пугачева отказалась подчеркнуть свое единение с народом России, с таким заявлением выступила журналистка mk.ru Татьяна Федоткина.

В Сети до сих пор обсуждают звезд, которые не выразили соболезнования в связи с терактом, который случился 22 марта в «Крокус Сити Холле». Напомним, жертвами трагедии стали 143 человека, еще 360 — пострадали.

В числе тех, кто не высказался о теракте публично в первые несколько дней после случившегося, оказалась Алла Пугачева. Позже певица все же коснулась этой темы. Сначала она написала «Извини!!!» под записью певицы Манижи, которая рассказывала о межнациональной розни, вспыхнувшей после теракта. Спустя еще сутки певица выложила пост, в котором написала: «Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Аминь».

Однако журналистка Татьяна Федоткина посчитала такое сообщение неискренним.

«Алла Пугачева единственная среди российских медийных персон не выразила своего сочувствия после произошедшего в „Крокус Сити Холле“ теракта, не подчеркнула своего единения с российским народом, не употребила местоимения „мы“», — написала она.

Особое внимание Федоткина отвела трем восклицательным знакам в реплике Пугачевой к Маниже.

«Видимо, осознание именно этого принудило Пугачеву прибегнуть к настоящему шоубизовскому мезальянсу — писать в комментариях у певицы Манижи. И что именно? „Прости!!!“ Да — с тремя восклицательными знаками», — отметила она.

В своей колонке журналистка подчеркивает, что Манижа является «российской певицей таджикского происхождения», а также советует уезжать «выходцам из Средней Азии» за рубеж.

«Если живущие в России Манижа или другие выходцы из Средней Азии чего-то вдруг опасаются, они могут уехать жить к Пугачевой — за рубеж. В ее дом. Под ее финансовые гарантии», — пишет она.

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