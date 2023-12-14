SHOT: 74-летний актер сериала «Солдаты» Борис Щербаков победил рак

74-летний актер сериала «Солдаты» Борис Щербаков победил рак. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в феврале 2023 года у Щербакова выявили злокачественную опухоль в почке. Ему была проведена операция, во время которой врачи удалили новообразование и пораженный орган. После этого артист проходил реабилитацию в течение 6 месяцев. Щербакову потребовалось новое обследование, которое показало общее улучшение состояния. Артист по-прежнему выступает в театре и снимается в кино.

Звезда сериала «Солдаты» уже много лет состоит в браке с Татьяной Бронзовой. Примечательно, что в свое время актриса тоже победила рак.

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