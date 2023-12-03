У композитора и подруги Пугачевой Лоры Квинт начался рецидив рака, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пианистка и композитор Лора Квинт прошла курс химиотерапии еще в 2010 году - тогда у близкой подруги Аллы Пугачевой обнаружили рак. Долгое время болезнь не давала о себе знать, Квинт рассказывала, что недуг отступил. Однако, как стало известно журналистам, в последнее время композитор чувствует себя плохо.

По данным медиков, у Квинт увеличились прежние опухоли в лимфоузлах и появились новые. Количество новых злокачественных клеток по сравнению с 2022 годом увеличилось в три раза. Кроме того, у 70-летней знаменитости отекает правое легкое и разрушается позвоночник.

Супруг Лоры Квинт рассказал журналистам, что жена держится и не жалуется на состояние здоровья. Сейчас врачи работают над новой схемой лечения композитора.

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