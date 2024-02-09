SHOT: 57-летняя певица Наталья Штурм эвакуировалась из горящего дома в Москве

57-летняя певица Наталья Штурм эвакуировалась из горящего дома в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Москве на улице Черняховского загорелся дом. Среди его жителей оказалась певица Наталья Штурм. По словам знаменитости, она смотрела кино, когда в доме пропала связь. Затем Наталья случайно увидела новость в паблике, которая сообщала о сильном пожаре на улице Черняховского. Открыв окно, певица заметила густой дым. После этого она схватила теплые вещи, выбежала из квартиры и стала будить соседей.

На данный момент Штурм вместе с другими жильцами дома находится в ТЦ «Галерея Аэропорт». По информации источника, всех желающих разместят на время в социальной гостинице.

Отмечается, что пожар полностью ликвидирован.

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