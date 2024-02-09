Экс-супруга Евгения Цыганова, родившая ему семерых детей, пришла на премьеру фильма. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Рецепт любви». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Ирину Ортман, Екатерину Вуличенко, Влада Лисовца. Не стала исключением и Ирина Леонова, экс-супруга Евгения Цыганова. Примечательно, что актриса является редкой гостьей мероприятий и избегает общения с прессой: после расставания с Евгением она сосредоточилась на воспитании детей.

Ирина появилась на премьере не одна, а вместе с 19-летней дочкой Полиной. Наследница Евгения надела модное платье в пол с воротничком, а Леонова отдала предпочтение более расслабленному образу. Она надела черные джинсы, серый свитер и ботинки.

Ранее актер Евгений Цыганов, сыгравший в фильме «Мастер и Маргарита», ответил критикам. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что актриса Юлия Снигирь появилась на премьере в платье из эко-кожи за 115 тысяч.