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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 января 2024, 15:49
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«Началась черная полоса»: Наталья Штурм обвинила экстрасенса Александра Шепса в своих несчастьях

Певица Штурм не стала скрывать, что несчастья у нее начались из-за медиума Шепса.
«Началась черная полоса»: Наталья Штурм обвинила экстрасенса Александра Шепса в своих несчастьях

© Lomohov Anatoly/ East News

Певица Наталья Штурм призналась, что в ее жизни начались несчастья после встречи с медиумом Александром Шепсом. Они пообщались во время съемок проекта «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ.

В личном блоге артистка рассказала, что после участия в шоу у нее все пошло наперекосяк. И винит она в этом старшего Шепса. По ее словам, во время ритуала он по какой-то причине разбил ее тарелку с календарем племени ацтеков.

«Александр Шепс театральным жестом вдребезги разбил ее о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. После началась черная полоса», - поделилась Штурм.

Напомним, что Наталья приняла участие в съемках второго эпизода мистического проекта. Она заняла место среди людей, приглашенных для испытания магов, так как, по ее словам, ее привлекла волшебная атмосфера программы. Сама она не верит в сверхъестественное, но двое экстрасенсов заявили, что она практиковала привороты. Это Штурм отрицает.

Ранее Наталья Штурм извинилась перед Еленой Прокловой за резкие слова.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Наталья Штурм
Александр Шепс
«Битва экстрасенсов»
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