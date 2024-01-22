«Началась черная полоса»: Наталья Штурм обвинила экстрасенса Александра Шепса в своих несчастьях

Певица Наталья Штурм призналась, что в ее жизни начались несчастья после встречи с медиумом Александром Шепсом. Они пообщались во время съемок проекта «Экстрасенсы. Реванш» на телеканале ТНТ.

В личном блоге артистка рассказала, что после участия в шоу у нее все пошло наперекосяк. И винит она в этом старшего Шепса. По ее словам, во время ритуала он по какой-то причине разбил ее тарелку с календарем племени ацтеков.

«Александр Шепс театральным жестом вдребезги разбил ее о бутафорский фонарь. Хотя за пять минут до этого экстрасенс Ангелина Изосимова сняла порчу свечкой с любимого предмета интерьера. После началась черная полоса», - поделилась Штурм.

Напомним, что Наталья приняла участие в съемках второго эпизода мистического проекта. Она заняла место среди людей, приглашенных для испытания магов, так как, по ее словам, ее привлекла волшебная атмосфера программы. Сама она не верит в сверхъестественное, но двое экстрасенсов заявили, что она практиковала привороты. Это Штурм отрицает.

Ранее Наталья Штурм извинилась перед Еленой Прокловой за резкие слова.