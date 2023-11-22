SHOT: 39-летний актер Сергей Чирков заплатит штраф за пьяное шоу в Обнинске

39-летний актер Сергей Чирков заплатит штраф за пьяное шоу в Обнинске. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист заплатит тысячу рублей за курение в общественном месте и мелкое хулиганство. В беседе с журналистами Сергей заявил, что ему стыдно за свой поступок. Кроме того, он признал ошибку и принес публичные извинения.

Напомним, что актер едва не сорвал конкурс молодых талантов в Калужской области. Он напился, устроил пьяное шоу и довел до слез ребенка. Позже в его гримерке нашли 2 бутылки виски.

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