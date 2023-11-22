Певец Юлиан рассказал о появившемся в жизни Александры Пахмутовой ангеле. Об этом сообщает издание mk.ru.

22 ноября супругу Пахмутовой могло исполниться 95 лет. Известный композитор до сих пор не может принять кончину Николая Добронравова. В беседе с журналистами певец Юлиан сообщил, что у знаменитости появился ангел, который помогает ей пережить боль утраты.

Как выяснилось, этим ангелом стала «удивительная женщина по имени Татьяна». Она занимается благотворительностью. В далеком прошлом артист познакомил Татьяну со звездной парой. Спустя время они настолько сблизились, что Пахмутова и Добронравов стали считать Татьяну «близким человеком».

«Она всегда оберегала их, помогала. До конца дней Николая Николаевича она была рядом. Таня и по сей день находится рядом с Александрой Николаевной. Она привозит ей все необходимое», — рассказал артист.

По словам Юлиана, на сегодняшний день состояние Пахмутовой улучшилось. Певец отметил, что не каждый человек в почтенном возрасте сможет пережить кончину близкого. Друзья и родственники композитора делают все, чтобы поднять ей настроение.

Ранее племянник Добронравова назвал правильным решение не говорить Пахмутовой о смерти. Подробности смотрите в этой статье.