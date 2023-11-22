SHOT: актер Сергей Чирков самостоятельно приехал в прокуратуру Обнинска

Актер Сергей Чирков самостоятельно приехал в прокуратуру Обнинска, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Устроивший накануне пьяный перфоманс на детском конкурсе актер Сергей Чирков наконец явился в правоохранительные органы. Напомним, артист приехал пьяным в детский дом культуры в городе Обнинске, чтобы поддержать финалистов конкурса «Энергия улиц». Он матерился при несовершеннолетних и курил на сцене. Чтобы утихомирить актера, его пришлось запереть в гримерке.

Полиция инициировала проверку после скандальной выходки знаменитости. В результате, 22 ноября СМИ сообщили, что артист сам приехал в прокуратуру Обнинска, чтобы побеседовать с правоохранителями. Сейчас Чирков едет в отдел МВД, где на него составят протокол по административной статье «Мелкое хулиганство».

Отмечается, что актеру грозит до 15 суток ареста.

Ранее мы писали о том, что в гримерке устроившего пьяное шоу Сергея Чиркова нашли 2 бутылки виски.