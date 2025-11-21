Сергей Шнуров рискует остаться без новогодних корпоративов из-за ценника в 27 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, только три заказчика потянули ценник в 27 млн и заказали «Ленинград» на мероприятия в декабре. Артист планирует компенсировать дыру в бюджете через штрафы с организаторов.

Например, если кейтеринг не тянет на нужный уровень — это минус 150 тысяч. Если артиста часто отвлекают ради фотографий и создают прочие неудобства, то сумма штрафа подбирается к миллиону. Столько же — за перелёты с пересадками или не первым классом. Нарушение всех пунктов — это гарантированная доплата в районе 4 млн рублей с одного заказчика.

За три концерта Сергей заработает минимум 60 млн без учета оплаты технического и бытового райдеров. Часть денег уйдет команде.

Ранее продюсер Павел Рудченко усомнился в правдивости слов Шнурова об отказе от алкоголя. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере и отказывается выступать без него.