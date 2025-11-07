«Прослыл гениальным пиарщиком»: что в шоу-бизнесе говорят про скандал Шнурова с Лепсом и его отказ от алкоголя

В новом интервью Сергей Шнуров высказался о райдере Григория Лепса. По словам певца, он не хочет страдать «болезнью» коллеги, поэтому отказался от алкоголя на мероприятиях. Шнуров отметил, что у него, в отличие от Лепса, в райдере прописана банка меда. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Павел Рудченко усомнился в правдивости слов Сергея. По его мнению, артист мог сделать подобное заявление для привлечения внимания.

«Хотелось бы в это верить, но Шнуров прослыл гениальным пиарщиком. Скорее всего, это слова, которые могут сгладить его репутацию», — высказался продюсер.

После интервью Шнурова в Сети предположили, что между ним и Лепсом есть конфликт, давние обиды. Однако Рудченко отметил: за кулисами шоу-бизнеса ничего не слышно о ссоре знаменитостей.

«Я не думаю, что Григорий Лепс будет как-то реагировать на слова Шнурова. В целом, про конфликт ничего не слышно», — высказался Павел.

В последнее время карьера Шнурова переживает не лучшие времена. Активисты требуют отменить концерты «Ленинграда», а суд запретил распространение среди несовершеннолетних пяти песен коллектива. Считается, что композиции могут негативно повлиять на психику молодежи. Также Сергей нередко выходил на сцену в нетрезвом состоянии.

По словам Рудченко, у Шнурова всегда была скандальная репутация, но она не влияла на его спрос у публики. У певца есть своя аудитория, которая заказывает Сергея на частные мероприятия.

«Такая репутация у Шнурова была всегда. Не думаю, что новые скандалы, когда прошлись по определенным исполнителям, сказались на нем. Он все равно преимущественно работает на закрытых мероприятиях, корпоративах, а там непосредственно заказывают те, кому близко его творчество», — резюмировал продюсер.