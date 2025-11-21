Певица Кадышева готовит сына к сольной карьере и отказывается выступать без него

Надежда Кадышева готовит сына к сольной карьере: певица отказывается выступать без Григория Костюка и пытается оставить ему в наследство свою аудиторию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Надежда соглашается на выступления с главным условием — сын должен петь вместе с ней. Дело в том, что спроса на Костюка как на отдельного артиста нет — его нельзя заказать отдельно от звездной матери. Поклонники жалуются в соцсетях, что разочарованы сыном Кадышевой, хотят слушать только певицу, а не Григория.

