Шнуров объяснил, кто пускает слухи о его переезде в Германию

Накануне в СМИ появилась информация, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров собирается переехать в Германию. Музыкант заявил, что о нем распускают слухи.

Рок-музыкант отметил, что никуда не переезжал и не собирался.

«Просто недобросовестные люди через СМИ пытаются, распуская слухи, подмочить мою репутацию и повлиять на суд. Ничего нового. За последний год я уже судя по публикациям эмигрировал раз пять, не меньше», — заявил он в беседе с RTVI.

Напомним, ранее мать бывшей помощницы артиста, которая сейчас проходит подозреваемой по делу о мошенничестве, заявила, что Шнуров купил жилье в Германии и перевез туда кошек. Хотя ранее артист заявлял, что у него нет недвижимости за рубежом.

В декабре 2022 года жена Шнурова Ольга уличила помощницу по дому Анастасию Кулигину в краже 5,5 млн рублей. Ей грозит до 10 лет колонии. Сейчас девушка находится под домашним арестом.