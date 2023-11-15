«У богатых свои причуды»: певец Сергей Шнуров купил себе жилье в Германии и перевез туда кошек

Лидер и основатель скандальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров купил себе жилье в Германии. Об этом рассказала Валентина Кулигина, мать бывшей помощницы звезды.

Мать девушки обмолвилась, что ее дочь ездила в Германию, чтобы помочь звездной чете.

«Я знаю, что они отсюда уехали все. Но при этом они уезжают и приезжают. У богатых свои причуды. Это мы тут на пенсию живем», — объяснила она в интервью Kp.ru.

Дочь Валентины Анастасия Кулигина была помощницей Шнуровых. Впервые она начала ездить в Германию в сентябре-октябре — девушка искала персонал, который выполнял уборку и мелкосрочный ремонт.

Женщина добавила, что Анастасия перевезла туда двух кошек и чемоданы. Животные, по ее словам, живут у Шнуровых «по-царски». У них даже есть собственные домики.

Пока шло разбирательство в отношении бывшей помощницы Шнуровых, музыкант нанял ей адвоката. Девушка жила в шикарной гостинице, спала на кровати вместе с кошками, объясняет женщина.

Коллеги Шнурова утверждают, что он продолжает находиться в России. Кулигина же уверена, что он живет на две страны.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что у него нет недвижимости за рубежом, и он продолжает жить и работать в России.

Напомним, в декабре 2022 года жена Шнурова Ольга уличила Анастасию Кулигину в краже 5,5 млн рублей. Ей грозит до 10 лет колонии. Сейчас девушка находится под домашним арестом.