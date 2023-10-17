Арестованная за кражу 5,5 млн рублей помощница Шнурова пожаловалась на его жену

Обвиненная певцом Сергеем Шнуровым в краже 5,5 миллионов рублей Анастасия Кулигина решила рассказать, почему она стала фигуранткой уголовного дела о хищении в крупном размере. Бывшая помощница артиста призналась, что познакомилась с лидером рок-группы «Ленинград», когда он возглавлял телеканал RTVI. Они так сблизились на работе, что Шнуров при увольнении пригласил девушку работать на него.

Так как Кулигиной запрещено общаться с представителями СМИ, ее адвокат Ярослав Пакулин рассказал Kp.ru, что девушка девять месяцев без выходных работала на Шруновых, ежедневно ездила к ним на электричке из Подмосковья.

По словам защитника, 32-летняя Кулигина призналась ему, что очень уставала, но была беззаветно предана артисту. При этом работу омрачала супруга звезды Ольга. Женщина относилась к помощнице мужа слишком сурово и предъявляла завышенные требования. В обязанности Кулигиной входили дорогие покупки по поручению Ольги. Например, она должна была найти и заказать три бутылки шампанского за 150 тысяч рублей. Кроме того, девушке поручали выплачивать заработную плату прислуге Шнуровых.

В какой-то момент Ольга решила проверить транзакции и выявила недостачу в пару миллионов, а также не нашла 3,5 миллиона рублей налички, которую Шнуров получил за выступление на корпоративе.

Адвокат признал, что у Кулигиной был доступ к счету Ольги, и она переводила оттуда деньги на свои счета.

«И где-то там допустила растрату по 2-3 тысячи, где-то оставила себе 10-15 тысяч. Все это вылилось в потерю двух миллионов рублей. Но Анастасия признала вину, раскаялась и была готова возместить ущерб», - приводит издание слова Пакулина.

При этом он подчеркнул, что его подзащитная гонорар за корпоратив не брала. Более того, на записи с видеокамер видно, что она отнесла деньги в подсобку и вышла с пустым пакетом без купюр.

Анастасия Кулигина проходит обвиняемой по четвертой части статьи 158 УК РФ. Ей грозит до 10 лет колонии. Сейчас девушка находится под домашним арестом.

Ранее мы писали, что Анастасия за все время работы более 60 раз перевела себе на карту деньги, которые находились на счету у жены музыканта Ольги. Кулигина во время следствия призналась, что слишком вольно распоряжалась средствами.