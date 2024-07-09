Шеф-повар ресторана Savva будет судиться с Макаревичем* за товарный знак «Смак»

Шеф-повар ресторана Savva будет судиться с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ) за товарный знак «Смак». Об этом сообщает РБК.

По информации источника, компания шеф-повара Андрея Шмакова через суд пытается досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «Смак», который принадлежит компании Макаревича*. Под товарным знаком «Смак» на ТВ выходило кулинарное шоу, которое вели певец и Иван Ургант. В 2018 году передача исчезла из эфира федерального канала.

Отмечается, что ООО «Шмак» было зарегистрировано в 2022 году. Компания занимается ресторанной деятельностью. Ее учредителями являются Алексей Карузский и Андрей Шмаков, шеф-повар ресторана Savva.

Шмаков и Макаревич* отказались от комментариев.

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*признан иноагентом на территории РФ