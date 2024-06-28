«Хватит изливать яд на страну»: Сергей Селин ответил на оскорбления Андрея Макаревича*

Сергей Селин призвал Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) перестать оскорблять Россию. Об этом сообщает aif.ru.

Актер «Улицы разбитых фонарей» Сергей Селин оценил недавние высказывания Андрея Макаревича*, который критиковал россиян, не желающих видеть его в России.

«Наверное, каждый имеет право на свою позицию, на свое мнение, но, Андрей*, оставь свое мнение при себе. Хватит изливать яд на страну, на всех нас», — заявил Селин.

Актер признался, что ему неинтересны высказывания музыканта, а комментарий он дал только потому, что его об это просят журналисты.

«Обрати внимание, Андрей*, что россияне в ответ себя ведут очень достойно. Ты был уважаемый мною музыкант, композитор. Я гордился, что когда-то с тобой виделся и друг другу мы пожали руки. Я этим даже сейчас горжусь, потому что уважаю тебя как легенду советской музыки», — добавил артист.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* попал в неловкую ситуацию в аэропорту города Брисбена.

*Признан иноагентом на территории РФ.