Информация оказалась ложной: представитель Леонида Каневского прокомментировала новость о раке телеведущего

Представитель Леонида Каневского прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что 85-летнего актера и телеведущего обнаружили рак. В беседе с RT она назвала ложной информацию о злокачественной опухоли артиста.

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что у Леонида Каневского нашли рак во время одного из обследований. По данным канала, как показали анализы, у ведущего программы «Следствие вели…» была выявлена злокачественная опухоль.

Как писал Mash, что актера не стали оперировать, поскольку новообразование не угрожало его здоровью. Также утверждалось, что врачи не стали рисовать в связи с солидным возрастом артиста и порекомендовали ему встать на учет к онкологу и проверяться раз в два месяца.

Напомним, 20 июня в подмосковном Красногорске был госпитализирован телеведущий Отар Кушанашвили. Сообщалось, что незадолго до этого журналист жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Была необходима срочная операция.

Однако впоследствии также выяснилось, что у Отара Кушанашвили обнаружили опухоль в брюшной области во время операции. На данный момент телеведущий находится в одноместной палате онкоцентра имени Н.Н. Блохина. В ближайшее время врачи проведут консилиум, на котором будет принято решение о проведении операции. Лечением журналиста занимается главный онколог Минздрава РФ.

Ранее сообщалось о том, что Леонид Каневский рассказал, почему переехал жить в Израиль.