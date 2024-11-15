«Бог ему судья»: Александр Буйнов высказался о выборе профессии внука-кадета

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал, что его внук-кадет не захотел связывать свою жизнь с военным делом, хотя он мечтал увидеть наследника «двухметровым офицером». Об этом сообщает Пятый канал.

«Он с седьмого класса говорил, что хочет стать дизайнером. Он говорил: «Я хочу быть как Юдашкин», — поделился музыкант.

Исполнитель уточнил, что его внук Александр поступил Московский энергетический институт на факультет дизайна после того, как окончил президентское кадетское училище им. Шолохова в 2024 году. Буйнов не скрывает, что относится «неположительно» к выбору профессии внука, однако не хочет вставать на пути к его мечте.

«Все, свое отмаршировал и хочет заниматься любимым делом. Как говорится, Бог ему судья», — резюмировал он.

Кроме того, артист раскрыл, что его внучки — Дарья и Софья — учатся в Строгановском институте. До этого, по его словам, наследницы занимались там графикой, а в настоящий момент переходят на написание картин. Также девочки профессионально занимаются танцами, добавил он.

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