Актриса Лариса Лужина едва не умерла после новости о смерти Светланы Светличной. Узнав о трагедии, она начала жаловаться на сердце. Из-за этого знаменитость пропустила церемонию прощания. О проблемах Лужиной сообщает Telegram-канал Mash.

Трагичные новости звезда фильма «Вертикаль» узнала 16 ноября. Она волнительно восприняла их и уже вечером стала жаловаться на плохое самочувствие. Родственники Лужиной вызвали скорую, после чего ее госпитализировали. Как утверждает источник, у актрисы выявили фибрилляцию предсердий и аритмию.

На данный момент представители артистки не комментировали новость о проблемах со здоровьем.

Ранее Лариса Лужина рассказала о личной жизни Светличной и ее отношениях с мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что суд отказался отпускать из СИЗО курьера, которая забрала деньги Ларисы Долиной.