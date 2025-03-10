SHAMAN рассказал, почему не стал скрывать роман с Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, объяснил, почему не стал скрывать роман с Екатериной Мизулиной. В беседе с Ura.ru звезда заявил, что «от людей на деревне не спрячешься».

На днях исполнитель хита «Я русский» сделал признание о любовных отношениях с главой Лиги безопасного интернета. Они вышли на сцену, объявили о романе и поцеловались. Екатерина была в белом платье, а Ярослав – в костюме. Все это произошло на концерте певца в Москве.

Журналисты поинтересовались у артиста, почему он не стал скрывать отношения от окружающих, как это делают многие знаменитости.

«Есть такая песня: „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому, даже если я буду все скрывать и шифровать, все равно так или иначе просочится», — объяснил звезда.

Представители прессы встретились с певцом за полчаса до концерта. Он сделал яркий жест – принес с собой огромную корзину цветов и стал дарить белые розы присутствующим девушкам. Вопросы касались личной жизни Ярослава, но он объявил, что расскажет обо всем на сцене.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак прокомментировала роман между артистом и Мизулиной. Она вспомнила популярный проект «Дом-2».

Также стало известно о том, что на концерте в тот день присутствовали родители певца. SHAMAN решил поблагодарить их за то, что они подарили его России.