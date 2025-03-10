Вы же не в «Доме-2»: Собчак раскритиковала SHAMAN за публичный поцелуй с Мизулиной

SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина долго интриговали фанатов по поводу своих отношений. Певец пообещал раскрыть все карты на концерте 9 марта и сдержал слово. Ярослав признался, что они с Екатериной пара прямо со сцены. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала случившееся и раскритиковала решение SHAMAN объявить о своих чувствах многотысячной аудитории.

Светская львица отметила, что Екатерина и Ярослав и впрямь очень подходят друг другу. Их Собчак назвала идеальной парой «Русского мира». Однако звезда не поняла, зачем они объявили об отношениях в такой форме. Выход Мизулиной на сцену в белом платье напомнил Ксении образ невесты, а вопрос Дронова о предложении отношений был похож на предложение руки и сердца, считает телеведущая.

«Зачем объявлять себя „парой“, вы же не в „Доме 2“, то, что пара мы и так видели давно», — заявила Собчак в своем Telegram-канале.

Теперь знаменитость ждет свадьбу Дронова и Мизулиной. Для усиления эффекта она предложила провести мероприятие Николаю Баскову.

Напомним, Дронов сделал признание об отношениях с Екатериной на своем концерте. Он взял общественницу за руку и произнес трогательную речь.