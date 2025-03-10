«Подарили России меня»: певец SHAMAN поблагодарил родителей на концерте

Певец SHAMAN на концерте поблагодарил родителей за то, что они подарили его России. Исполнитель спустился в зал и обнял мать, отец тоже присутствовал на выступлении.

На заявление SHAMAN обратил внимание Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

Певец вышел в зал с букетом и подошел к матери – Людмиле Дроновой - со словами: «Я тебя люблю». Обнявшись, родственники стояли так некоторое время. Мама артиста произнесла: «И я тебя люблю».

Отец певца тоже находился в зале, но сидел не рядом с матерью артиста. К нему музыкант не подошел - приветствовал издалека.

«И папа тоже здесь, ему отдельные аплодисменты. Вот два человека, которые подарили России меня», - произнес SHAMAN.

Ранее мама исполнителя прокомментировала его роман с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Она назвала девушку заботливой, верной. Женщина призналась, что очень рада. Мать SHAMAN не знала о романе сына, хотя догадывалась, при этом с Екатериной она знакома давно.