Шаляпин в прошлом: 47-летняя Анастасия Волочкова представила публике молодого избранника

Балерина Анастасия Волочкова ведет активный диалог с публикой. 47-летняя знаменитость готова обсудить с ней не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Не так давно Анастасия интриговала всех романом с певцом Прохором Шаляпиным. В медийном пространстве она публично заявляла о том, что у них будет красивая свадьба. Однако на этот раз Волочкова была замечена с другим ухажером.

Не так давно Анастасия появилась на музыкальной премии с молодым артистом Никитой Китоном. Всем казалось, что балерина взяла под покровительство певца, годящегося ей в сыновья. В распоряжение портала Super попало видео, способное опровергнуть подобные домыслы.

На своем недавнем концерте начинающий артист пригласил Волочкову на сцену и исполнил для нее песню. Однако на этом он не остановился: внезапно для всех молодой человек страстно поцеловал Анастасию в губы. По ролику заметно, что балерина была удивлена напору певца, однако она не стала противиться поцелую.

К слову, сама Волочкова никак не комментировала произошедшую ситуацию.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова вышла на связь после слухов о возвращении к спиртному. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой ставшая мамой Юлия Ковальчук заявила о пережитых проблемах во время второй беременности.