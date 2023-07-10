Шаляпин в прошлом: 47-летняя Анастасия Волочкова представила публике молодого избранника
47-летняя Анастасия Волочкова поцеловалась на сцене с молодым певцом Никитой Китоном.
Источник: Starface.ru
Балерина Анастасия Волочкова ведет активный диалог с публикой. 47-летняя знаменитость готова обсудить с ней не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь. Не так давно Анастасия интриговала всех романом с певцом Прохором Шаляпиным. В медийном пространстве она публично заявляла о том, что у них будет красивая свадьба. Однако на этот раз Волочкова была замечена с другим ухажером.
Не так давно Анастасия появилась на музыкальной премии с молодым артистом Никитой Китоном. Всем казалось, что балерина взяла под покровительство певца, годящегося ей в сыновья. В распоряжение портала Super попало видео, способное опровергнуть подобные домыслы.
На своем недавнем концерте начинающий артист пригласил Волочкову на сцену и исполнил для нее песню. Однако на этом он не остановился: внезапно для всех молодой человек страстно поцеловал Анастасию в губы. По ролику заметно, что балерина была удивлена напору певца, однако она не стала противиться поцелую.
К слову, сама Волочкова никак не комментировала произошедшую ситуацию.
Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова вышла на связь после слухов о возвращении к спиртному. Подробности смотрите в этой статье.
Не менее интересна та история, в которой ставшая мамой Юлия Ковальчук заявила о пережитых проблемах во время второй беременности.