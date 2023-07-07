«Посидели, как люди»: Волочкова объявилась после слухов о возвращении к алкоголю

Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь и прокомментировала визит на модное мероприятие, после которого поползли слухи о возвращении знаменитости к употреблению спиртного. Экс-прима Большого театра призналась, что недолго побыла на премии – с компанией звезда переместилась в ресторан, где они «посидели, как люди».

Комментарий взял Пятый канал. Волочкова нецензурно высказалась о том, как чувствовала себя в тот день, но если переводить на русский язык, ей было просто замечательно.

«Я не так долго там побыла, и мы поехали потом по своей программе», - сообщила балерина и заявила, что с друзьями посидела в ресторане после премии.

На мероприятии Волочкова удивила всех необычным нарядом, который создал друг-дизайнер. Он же сопровождал Волочкову на премии. Платье было черно-белого цвета и имело разрезы по бокам.

Балерина надела белый парик с длинными волосами. Образ Волочковой напомнил некоторым интернет-пользователям героиню «Игры престолов» Дейенерис.

Ранее Волочкова рассказала, что ее дочь приезжала в гости с молодым человеком. Пара остановилась во взрослой спальне.