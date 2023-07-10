Ставшая мамой Юлия Ковальчук заявила о пережитых проблемах во время второй беременности

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков являются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. На протяжении последних шести месяцев супругов подозревали в скором пополнении в семье. Артисты, привыкшие скрывать личную жизнь, никак не реагировали на подобные разговоры. Однако на днях Юлия все же поделилась сокровенным: в личном блоге певица сообщила, что вновь стала мамой. Она родила девочку, имя которой пока держится в секрете. После этого от Ковальчук последовало другое признание.

Ка сообщает издание «7Дней.ru», вторая беременность супруги Чумакова протекала с осложнениями. И, кажется, знаменитость подтвердила подобное заявление.

Так, в социальной сети артистка пожаловалась на отеки, с которыми ей пришлось постоянно бороться. «Знаю, что у девочек масса вопросов о беременности. Чуть позже отвечу. А пока: чтобы сильно не отекать, я старалась пить жидкость до 19:00», — высказалась Ковальчук.

Ранее Алексей Чумаков рассказал, что муж Алсу назвал его скотиной за отдых с певицей в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что сменивший имидж продюсер Иосиф Пригожин появился на публике с черными волосами.