Карен Шахназаров назвал «неудивительной» новость об объявлении его в розыск на Украине. Слова режиссера передает «Абзац».

3 июля стало известно, что СБУ объявила в розыск Карена Шахназарова, Дмитрия Певцова и Таисию Повалий. Однако сам режиссер отметил, что новость является старой: он состоит в розыске уже 1,5 года.

«Да никак не оценишь, давно уже состою в розыске, так что ничего для меня нового нет. А что тут комментировать? Они повторяют эти новости. Уже давно это, года полтора, по-моему, как я там в розыске. Ничего нет в этом удивительного. Каждый развлекается как может, как говорится», — высказался Шахназаров.

Напомним, Шахназарову, Певцову и Повалий предъявлено обвинение в «поддержке действий РФ». На данный момент Дмитрий и Таисия не комментировали новости СМИ.

Ранее Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что режиссера Сарика Андреасяна внесли в украинскую базу «Миротворец».