Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине
© Starface.ru
Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине. Об этом стало известно из соцсетей.
Сегодня СМИ сообщили, что власти Украины объявили в розыск российского режиссера Никиту Михалкова по линии СБУ. Отметим, что похожие сообщения звучали со стороны Украины еще в 2022 году.
Никита Михалков прокомментировал обвинения в свой адрес:
«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — рассказал он.
Режиссер добавил, что у него вызывает недоумение подозрения в том, что «русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны».
Он также обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с предложением отправить ей новый выпуск авторского шоу «Бесогон».
Ранее мы писали о том, что режиссера Сарика Андреасяна внесли в украинскую базу «Миротворец».