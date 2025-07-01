Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня СМИ сообщили, что власти Украины объявили в розыск российского режиссера Никиту Михалкова по линии СБУ. Отметим, что похожие сообщения звучали со стороны Украины еще в 2022 году.

Никита Михалков прокомментировал обвинения в свой адрес:

«Решение объявить в международный розыск художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — рассказал он.

Режиссер добавил, что у него вызывает недоумение подозрения в том, что «русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны».

Он также обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с предложением отправить ей новый выпуск авторского шоу «Бесогон».

Ранее мы писали о том, что режиссера Сарика Андреасяна внесли в украинскую базу «Миротворец».