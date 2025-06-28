Режиссера Сарика Андреасяна внесли в украинскую базу «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Режиссер Сарик Андреасян оказался в списке украинского сайта «Миротворец». Указано, что он якобы нарушил правила пересечения государственной границы Украины и вел незаконную деятельность в Крыму.

Также в карточке режиссера написано, что он принимал участие в «информационной провокации России против Украины». Сам Андреасян новости пока никак не комментировал.

Напомним, сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуются персональные данные тех, кто по мнению владельцев сайта угрожает безопасности Украины. В списке присутствуют многие российские знаменитости: Марк Эйдельштейн, Филипп Киркоров, Лолита и другие.

Ранее мы писали о том, что мошенники от лица Сарика Андреасяна выманивали деньги у его поклонников.