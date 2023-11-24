Шахназаров исключил возможность участия актеров-предателей в своих фильмах

Режиссер и гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что не будет приглашать актеров-предателей в свои фильмы. Об этом пишет издание «Абзац».

По словам режиссера, для него важно знать причину отъезда человека из России. Он уточнил, что есть артисты, которые открыто выступают против своей родины, но также существуют и те, кто почему-то «сидит и молчит». В работе с последними ничего плохого нет, добавил Шахназаров.

«Что касается предателей, я их точно не стану приглашать в свое кино», - заверил режиссер.

Накануне режиссер Никита Михалков заявил, что не будет работать с релоктантами – гражданами, покинувшими Россию. Он уточнил, что вход на съемочную площадку его проектов для таких людей будет закрыт. При этом кинодеятель отметил, что с уехавшими из России артистами при желании могут работать его коллеги.

Позднее на высказывание Михалкова отреагировал режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко. Он признался, что не желает комментировать позицию коллеги.