Режиссер Никита Михалков отказался работать с гражданами, покинувшими Россию

Режиссер Никита Михалков решил для себя, что не будет работать с релоктантами – гражданами, уехавшими из России. Им будет закрыт вход на ту съемочную площадку, где руководит народный артист РСФСР.

Комментарий Михалкова приводит РИА Новости.

На соответствующий вопрос журналистов кинодеятель ответил: «Я не хочу и не буду с ними работать. Кто хочет, тот пусть работает».

Напомним, что многочисленные певцы и актеры уехали из России. Среди них – певицы Алла Пугачева, Саша Савельева, актеры Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Назаров.

В начале ноября Пугачева ненадолго приезжала в Россию. По некоторым данным, артистка занималась документами, связанными с замком в деревне Грязь. Позже выяснилось, что за короткий визит она успела записать три песни.

Михалкова просили прокомментировать приезд знаменитости, однако он заявил, что не следит за перемещениями певицы. Режиссер прямо сказал, что Примадонна ему «неинтересна». «Я же не вагоновожатый», - говорил он. Также журналисты просили его высказать пожелание Пугачевой перед отъездом. Он произнес фразу «Будь здорова».