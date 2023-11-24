Шипенко отреагировал на отказ Михалкова работать с уехавшими из РФ актерами

Режиссер фильма «Вызов» Клим Шипенко отреагировал на заявление кинодеятеля Никиты Михалкова. Напомним, он отказался работать с релоктантами, то есть уехавшими из России гражданами.

Шипенко ответил на заявление режиссера: «Я даже комментировать это не буду. Не хочу».

Его слова приводит издание «Абзац».

Напомним, в 2022 году Россию покинули многие актеры, певцы. В их числе – Чулпан Хаматова, Дмитрий Назаров, исполнители Алла Пугачева, Светлана Лобода, Вера Брежнева, братья Валерий и Константин Меладзе.

Режиссер Никита Михалков решил для себя, что уехавшим артистам будет закрыт вход на съемочную площадку, где он руководит. При этом он не против, чтобы с покинувшими Россию артистами работали другие: «кто хочет, пусть», говорил народный артист.

Ранее Михалков прокомментировал последний приезд Пугачевой в Россию в ноябре. Он заявил, что артистка ему «неинтересна».