Сестра презирает: Мария Максакова* о тяжелых отношениях Ксении Собчак с семьей

Солистка Мариинского театра Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) рассказала, что журналистка Ксения Собчак не ладит со своей сводной сестрой. Об этом сообщает StarHit.

По мнению Марии, бывшая ведущая «Дома-2» ведет себя так, будто хочет усидеть на двух стульях. Она добавила, что у Ксении непростые отношения с сестрой по отцу.

«Мария Собчак Ксению не то чтобы недолюбливает, но относится к ней с не меньшим презрением, чем мы с вами», – пояснила оперная певица.

Максакова* также утверждает, что скандально известная журналистка росла «капризным избалованным ребенком».

Ранее мы писали, что Ксения Собчак заговорила с подписчиками о буллинге. Она призналась, что всю сознательную жизнь терпела издевательства по поводу своей внешности. Однако жена Богомолова никак не реагирует на подобные комментарии, ведь она любит себя такой, какая есть.

А теперь давайте выберем лучшего мужа по фотографии.

*признана иноагентом на территории РФ