«Зачем вы так со мной?»: Ксения Собчак заговорила о буллинге

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что всю сознательную жизнь подвергалась унижениям из-за внешности. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Так, супруга Константина Богомолова отмечает, что все время слушала насмешки из-за формы черепа и челюсти, ног, рук и других частей тела.

«Но у меня никогда не было желания пожаловаться, быть жертвой и искать любви через «люди, зачем же вы так со мной?» – написала экс-ведущая шоу «Дом-2».

Ксения подчеркнула, что принимает себя такой, какая есть. Именно этот «навык» помог ей справиться с издевательствами.

«Любить себя и чувствовать себя прекрасной даже с маленькой грудью и большой челюстью», – заключила журналистка.

Недавно муж Собчак Константин Богомолов вспоминал, как долго добивался руки и сердца неприступной звезды. Оказывается, на первом свидании девушка появилась вместе с охраной. Однако этим она ничуть не испугала своего ухажера.

Ранее мы писали, что актриса Елизавета Арзамасова перенесла две серьезные операции по изменению формы носа. Одна из них была вынужденная, вторая – запланированная.