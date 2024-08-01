Сестра Ольги Бузовой рассказала о желании стать матерью
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Блогер Анна Бузова рассказала, что желает завести детей. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.
36-летняя сестра Ольги Бузовой призналась, что планирует завести детей от бизнесмена Константина Штрыкина, которого называет своим супругом.
В июле прошлого года блогерша объяснила, почему не выходит замуж за Штрыкина. Сетевая знаменитость заявила, что бойфренд сделал ей предложение через три месяца после знакомства. Она согласилась, однако свадьбу они так и не сыграли. На тот момент у них не было средств, чтобы организовать торжество, вследствие чего они отложили идею «до лучших времен».
Ранее мы писали, что Анна Бузова приобрела вторую квартиру в Турции и поделилась планами о строительстве загородного дома в Московской области.
Также стало известно, что Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября после скандала с кожаным боди.