Сестра Ольги Бузовой рассказала о желании стать матерью

Блогер Анна Бузова рассказала, что желает завести детей. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

36-летняя сестра Ольги Бузовой призналась, что планирует завести детей от бизнесмена Константина Штрыкина, которого называет своим супругом.

В июле прошлого года блогерша объяснила, почему не выходит замуж за Штрыкина. Сетевая знаменитость заявила, что бойфренд сделал ей предложение через три месяца после знакомства. Она согласилась, однако свадьбу они так и не сыграли. На тот момент у них не было средств, чтобы организовать торжество, вследствие чего они отложили идею «до лучших времен».

Ранее мы писали, что Анна Бузова приобрела вторую квартиру в Турции и поделилась планами о строительстве загородного дома в Московской области.

Также стало известно, что Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября после скандала с кожаным боди.