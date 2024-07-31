Ольга Бузова отказалась от концертов до ноября после скандала с кожаным боди. Об этом сообщает Kp.ru.

Летом 2024 года Ольга Бузова угодила в скандал. В День защиты детей она вышла на сцену в кожаном боди. После концерта певица столкнулась с критикой. Более того, ей пришлось согласовывать свои наряды перед каждым выступлением. Как выяснилось, теперь Ольга и вовсе отменила концерты до осени.

«Сейчас Ольга Бузова не дает выступлений, только частные закрытые мероприятия. Это корпоративы, которые были запланированы задолго до той ситуации. На гонорарах Бузовой это не отразилось», — заявил инсайдер.

Известно, Бузова берет за частное выступление от 4,5 млн рублей. Еще год назад она получала меньше.

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