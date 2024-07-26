«Раньше я такой разницы не замечала»: сестра Ольги Бузовой после покупки квартир в Турции собралась жить в Подмосковье

Сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой купила вторую квартиру в Турции и поделилась планами о строительстве загородного дома в Московской области. Анна Бузова похвасталась в своем блоге, что уже приобрела участок земли.

«Первое, что сразу хочу отметить, что за городом, конечно, воздух настолько другой, что после трех часов нахождения в нашем поселке я словно получила сверхнорму кислорода. Раньше я такой разницы не замечала», - разоткровенничалась Анна.

Девушка также отметила, что поселок, в котором она собирается поселиться вместе с женихом Константином Штрыкиным, оснащен хорошей инфраструктурой с детскими площадками, зонами для барбекю и двумя прудами.

Сейчас Бузова-младшая согласовывает проект дома в 150 квадратных метров, а также продумывает будущий дизайн.

Ранее 36-летняя Анна Бузова резко ответила на критику об отсутствии детей.