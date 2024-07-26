НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 июля 2024, 17:53
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«Раньше я такой разницы не замечала»: сестра Ольги Бузовой после покупки квартир в Турции собралась жить в Подмосковье

36-летняя сестра Ольги Бузовой собирается строить дом в Подмосковье.
«Раньше я такой разницы не замечала»: сестра Ольги Бузовой после покупки квартир в Турции собралась жить в Подмосковье

© Starface.ru

Сестра поющей телеведущей Ольги Бузовой купила вторую квартиру в Турции и поделилась планами о строительстве загородного дома в Московской области. Анна Бузова похвасталась в своем блоге, что уже приобрела участок земли.

«Первое, что сразу хочу отметить, что за городом, конечно, воздух настолько другой, что после трех часов нахождения в нашем поселке я словно получила сверхнорму кислорода. Раньше я такой разницы не замечала», - разоткровенничалась Анна.

Девушка также отметила, что поселок, в котором она собирается поселиться вместе с женихом Константином Штрыкиным, оснащен хорошей инфраструктурой с детскими площадками, зонами для барбекю и двумя прудами.

Сейчас Бузова-младшая согласовывает проект дома в 150 квадратных метров, а также продумывает будущий дизайн.

Ранее 36-летняя Анна Бузова резко ответила на критику об отсутствии детей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анна Бузова
недвижимость
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