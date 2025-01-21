Сестра Ольги Бузовой обратилась к 39-летней певице после примирения. Анна поздравила родственницу с днем рождения в соцсети.

Анна Бузова публично призналась в любви к сестре, с которой, по данным СМИ, у нее напряженные отношения. Она пожелала имениннице чаще отдыхать и исполнения желаний.

«Сегодня твой день, твой праздник, день для тебя! Я желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше таких дней, когда нет работы, обязательств, режима нон-стоп, а есть ты, твои желания и их осуществление», — написала Анна.

К слову, Ольга не оставила без ответа обращение сестры.

«Спасибо, лапа моя», — высказалась она.

Напомним, слухи о разладе сестер появились в 2019 году, когда они отправились на отдых в Куршевель. Что стало причиной конфликта — неизвестно. Весной 2024 года Анна появилась на вечеринке Ольги, дав понять, что их отношения наладились.

Ранее психолог Катерина Рублева заявила, что Бузова заигралась, защищая свою женскую честь. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Алсу проведет День всех влюбленных на родине бывшего мужа.