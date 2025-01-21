«Часть игры»: психолог уличила Бузову в неискренности после слов о личной жизни

В новом интервью Ольга Бузова заявила, что заботится о женской репутации и относится к этому серьезно. По словам певицы, у нее были свидания в 2024 году, но она не позволила ни одному избраннику ее поцеловать. Психолог Катерина Рублева считает, что артистка заигралась, оберегая свою честь. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Бузова — не просто певица, она бренд, тщательно созданный и поддерживаемый. Она понимает, что публичный образ — это не только песни и шоу, но и скандалы, которые подогревают интерес. Защита чести в её случае — это часть игры. Она знает, что каждое её слово и действие будут анализироваться под микроскопом, и использует это в своих интересах. Но стоит ли обвинять её в том, что она «заигралась»? В мире шоу-бизнеса, где каждый шаг на виду, иногда трудно отличить искренность от игры. Бузова — продукт этого мира, и она адаптировалась к его правилам. Она не первая и не последняя, кто использует скандалы и «защиту чести» как инструмент популярности», — считает психолог.

По мнению эксперта, Бузова остро реагирует на давление и критику. Даже если её никогда ни в чём не обвиняли, она живёт в мире, где каждый шаг может стать поводом для обсуждений и нападок. В такой среде естественно развивать гиперчувствительность к своей репутации.