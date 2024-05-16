Сестра Кобзона объяснила, как реклама наркошопа появилась на памятнике певца

Сестра Иосифа Кобзона объяснила, как реклама наркошопа появилась на памятнике певца. Об этом сообщает Газета.Ru.

В мае 2024 года стало известно, что неизвестные открыли наркошоп около памятника Кобзона. На монументе были размещены QR-коды на ресурсы по продаже наркотиков. Гелена Кандель считает, что дворники не успели привести памятник в порядок после зимы.

«Зимой, когда было столько снега, возможно, произошли какие-то повреждения. Нет-нет, никто ничего специально не делал. Дворники, понимаете? Они же не понимают, что с этим надо как-то деликатно, без лома, поэтому сейчас там наведут порядок, сделают так, чтобы не портилось», — высказалась сестра Кобзона.

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