«Это нормальная позиция»: почему Алла Пугачева может вернуться в Россию

75-летняя певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за смерти любимого человека. Об этом сообщает «Абзац».

Певица уже 2 года проживает в Израиле. Несмотря на это, она периодически возвращается в Россию. Общественник Вадим Манукян предположил, что Пугачева может вновь приехать в РФ ради записи песен. По его мнению, на Западе запись треков стоит дороже.

Также Вадим не исключает, что Пугачева может вернуться «по грустному поводу».

«Алла Борисовна может приехать и по грустному поводу – когда уйдёт из жизни кто-то, кого она любила. Это нормальная человеческая позиция», — высказался общественник.

Помимо этого, Пугачева способна приехать в Россию ради мужа. У певицы остались связи, которые помогут вернуть его на ТВ. Однако, по мнению Вадима, «в этом нет никакого смысла».

Ранее 75-летняя певица Алла Пугачева сообщила о переносе выхода сингла «Ложный стыд». Подробности читайте в этой новости.

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