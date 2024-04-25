«Подходить было страшновато»: композитор Клевицкий рассказал, каким на самом деле был Иосиф Кобзон

Композитор и заслуженный деятель искусств России Александр Клевицкий рассказал о знакомстве с легендарным певцом Иосифом Кобзоном. В эксклюзивном интервью сайту «Страсти» Александр Леонидович признался, что сначала посчитал артиста грозным и суровым «барином».

Иосиф Кобзон исполнил одну из первых песен Клевицкого «Храните, люди, шар земной». Композитор говорит, что певец был настоящей «машиной». Ему хватало одного дубля, чтобы записать композицию. Также он раскрыл историю знакомства с мэтром.

«В 1988 году Александра Николаевна Пахмутова пригласила меня в жюри конкурса «Красная гвоздика», в Сочи. И чем-то я, видимо, Иосифу Давыдовичу не понравился, он начал надо мной подтрунивать и подшучивать, и я почувствовал себя не в своей тарелке. Расстроился и даже решил вернуться в Москву. Рассказал об этом Пахмутовой, а она страшно удивилась: «Да ну что ты!» – вспоминает Александр Леонидович.

Знаменитость отметил, что потом у него случился приступ желчнокаменной болезни и он решил пропустить праздник Кобзона, на который артист всех пригласил. Вдруг ему раздался звонок от Пахмутовой, которая передала, что Иосиф Давыдович про него спрашивал. Тогда композитор решил спуститься в зал.

«Кобзон меня заметил, расспросил, как я, и посадил рядом со своим другом Лёней: «Мол, Лёня, вот у Саши вчера был приступ, займись им, пожалуйста». И его друг меня обо всём меня расспросил, подозвал официанта, велел принести мне отварного риса, курочки и рюмку водки. Я удивился: «А разве можно?» «Нужно!» – ответил он. Это оказался замечательный врач Леонид Рошаль (детский хирург с мировой известностью и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты, – прим. ред.)», – рассказал Клевицкий.

Композитор признался, что больше всего в жизни ему запомнились как раз встречи с Кобзоном.

«Он был барин, грозный, на первый взгляд, такой вот суровый образ у него был. Вначале к нему даже подходить было страшновато. А подойдёшь, заговоришь, и всё становится просто», – добавил мужчина.

Полное интервью Александра Клевицкого можно прочитать на нашем сайте. Композитор рассказал о сотрудничестве с Александрой Пахмутовой, работе с Мариной Хлебниковой и объяснил, почему не слушает творчество рэп-исполнителей.