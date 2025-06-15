Сестра и отец Жанны Фриске побывали на ее могиле в десятую годовщину смерти

Сестра и отец Жанны Фриске в десятую годовщину ее смерти побывали на могиле певицы. Подробности приводит NEWS.ru.

Наталья Фриске с дочерью и родителями приехали на могилу к Жанне Фриске, чтобы почтить память в годовщину ее смерти. Сестра певицы показала, как сейчас выглядит ее могила. Наталья не смогла сдержать эмоций и расплакалась, а чтобы скрыть заплаканное лицо от присутствующих, она надела капюшон куртки.

«Десять лет, малыш, уже, не верится до сих пор», — произнесла Наталья.

Фриске возмутилась повышенным вниманием, которое они с семьей получили от окружающих на кладбище. По словам Натальи, в такой день неуместно лезть с вопросами о трагедии, так как семья хочет спокойно помянуть Жанну.

Отец Жанны Фриске Владимир также приехал на кладбище: он поставил срезанные розы в вазу и поцеловал бронзовую скульптуру дочери.

Напомним, что Жанна Фриске умерла 15 июня 2015-го из-за рака мозга, а похоронили ее на Николо-Архангельском кладбище, расположенном в Балашихе.

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