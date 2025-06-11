«Сохранили для Платона»: какое наследство от Жанны Фриске получит ее единственный сын

Отец певицы Жанны Фриске Владимир рассказал, какое наследство его дочь оставила своему единственному сыну. Как только Платон станет старше, ему достанутся квартира в Москве и секретные дневники матери. Об этом сообщает Kp.ru.

С семьей мамы Платон не общается уже несколько лет. Это сильно расстраивает родственников, но они верят, что мальчик все-таки захочет восстановить связь с ними. Но даже если у него не возникнет такого желания, бабушка с дедушкой и тетя все равно передадут ему то, что оставила для него Жанна перед смертью.

Отец Фриске никогда не скрывал, что для Платона у них есть квартира. В ней при жизни жила его мама. Сейчас там все так, как было при ней. Сестра певицы и мама иногда приходят туда и только убирают, но не выкидывают вещи и не переставляют их. Отметим, что недвижимость оценивается в 60 млн рублей.

«Мы просто бережем эту квартиру для него. Не сдаем, не продаем, она ждет Платона. Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц - убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи», - отметил Владимир.

Также, по словам отца Жанны, родственники сохранили для Платона секретные дневники мамы. Их нигде не публиковали.

«Часть они отдавали на Первый канал, а часть сохранили для Платона. Это его наследие», - поделился Фриске.

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